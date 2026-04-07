In Italia si discute di possibili misure per ridurre i consumi di energia, tra cui l'ipotesi di razionamenti e spegnimenti programmati. Si valutano scenari che prevedono interruzioni di energia simili a un lockdown, con l’obiettivo di contenere la domanda e gestire la crisi energetica. La questione riguarda un’eventuale applicazione di queste misure già a partire dal mese di maggio, in vista di un possibile intervento su larga scala.

I Paesi europei, Italia inclusa, si stanno preparando all’eventualità di dover imporre misure che limitino i consumi di energia, in modo da contrastare gli aumenti di prezzo e la scarsità di petrolio dovuti alla chiusura dello stretto di Hormuz. Una situazione già vista nel 1973 e causata anche in quel caso da una guerra in Medio Oriente, quella del Kippur. Le misure del “lockdown” energetico Le misure previste per ridurre i consumi potrebbero avere tre ambiti principali di applicazione. Il primo sono i trasporti, scoraggiando gli spostamenti in auto in favore di altri mezzi, non a carburante o pubblici. Una delle possibili norme riguarderebbe un incentivo al lavoro da remoto e alla didattica a distanza. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Lockdown energetico in Italia, il precedente e l'ipotesi razionamento per spegnere tutto a maggio

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