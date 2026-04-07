A maggio si prospettano possibili misure per ridurre i consumi energetici, tra cui l'uso limitato dei condizionatori, l'adozione dello smart working e la riduzione dell’illuminazione nelle aree pubbliche. Queste ipotesi sono state avanzate come interventi per contenere il consumo di energia in vista di possibili restrizioni. Le decisioni finali dipenderanno dall’evoluzione della situazione energetica e dai provvedimenti adottati dalle autorità competenti.

Dai risparmi forzati sull’utilizzo dei condizionatori allo smart working, passando per la riduzione dell’illuminazione pubblica. Se la guerra in Iran dovesse proseguire ancora per mesi, il rischio di dover intervenire per ridurre il consumo di gas e carburanti è concreto. E il governo è quindi costretto e prepararsi a qualsiasi scenario, anche quello di un lockdown energetico. Come racconta la Repubblica, il problema non si pone ancora ad aprile: se il conflitto proseguisse per tutto il mese non si dovrebbe comunque intervenire in modo drastico. Ma già da maggio qualcosa potrebbe cambiare, con rischi concreti per le scorte nazionali di gas. Attualmente gli stoccaggi sono pieni al 44%, ben al di sopra della media europea (oltre il 20%). 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Dai condizionatori allo smart working, ipotesi lockdown energetico: cosa può succedere a maggio

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