Il governo italiano sta considerando l’introduzione di razionamenti energetici a partire da maggio, in risposta all’aumento dei prezzi di petrolio e gas legato al conflitto in Medio Oriente. La misura potrebbe essere adottata per gestire la domanda di energia e contenere gli effetti della crisi sui consumatori e sulle imprese. La decisione ancora non è stata ufficializzata, ma diverse fonti di governo stanno valutando le modalità di intervento.

Italia in lockdown energetico a maggio?. Il Governo italiano sta valutando la possibilità di imporre dei razionamenti energetici per far fronte alla crisi dei prezzi di petrolio e gas scatenatasi a causa della guerra in Medio Oriente. Le misure ipotizzate riguarderebbero la limitazione ai consumi dei condizionatori, la riduzione dell’illuminazione pubblica e il ricorso a targhe alterne e smart working, ma non si esclude che, in ultima istanza, si possa arrivare a economizzare le forniture alle industrie energivore. Sui giornali già si parla di un possibile “lockdown energetico” richiamando il periodo di clausura e sacrifici che fu richiesto ai cittadini di sopportare durante la pandemia di Covid-19. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Italia in lockdown energetico a maggio? Ecco le possibili misure

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Che cosa intende il Como quando dice che in Italia ci sono "regole che limitano gli investimenti interni" Lo spiega benissimo oggi @MarcoIaria1 Le operazioni di mercato tra italiane sono garantite dalla camera di compensazione (il saldo entrate-uscite di me x.com