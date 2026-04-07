Un ministro ha annunciato che entro maggio potrebbe essere avviata una riduzione obbligatoria dei consumi energetici domestici, con particolare attenzione ai condizionatori durante l’estate. La decisione deriva da un possibile lockdown energetico, che potrebbe portare a blocchi parziali o totali di alcune forniture e servizi. L’allarme è stato lanciato in un contesto di timori riguardo a una crisi energetica senza precedenti.

A maggio dunque potrebbe iniziare una riduzione obbligatoria dei consumi domestici, con un particolare occhio verso i condizionatori d'estate. Il lockdown energetico potrebbe toccare anche l'illuminazione ridotta, le targhe alterne e lo smart working L'ipotesi di un lockdown energetico avanza. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Lockdown energetico, anche Crosetto fa l’allarmista: “Entro maggio molto potrebbe essere bloccato, crisi senza precedenti”

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