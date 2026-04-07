Il Ministro della Difesa ha dichiarato che nel prossimo mese potrebbe essere bloccato molto, anche se non tutto. La frase si inserisce in un momento di crisi crescente a livello internazionale, con una situazione che sta peggiorando rapidamente. Le sue parole vengono interpretate come un segnale di preoccupazione per possibili conseguenze concrete in Europa. Non ci sono dettagli su cosa potrebbe essere fermato o bloccato, né su le cause specifiche di questa eventualità.

Il panorama internazionale sta scivolando verso un abisso senza precedenti, e le parole del Ministro della Difesa Guido Crosetto suonano come un allarme rosso per l’intera Europa. Analizzando l’ultimo ultimatum di Donald Trump all’Iran, il Ministro non nasconde una preoccupazione profonda: «È una situazione che non ha precedenti nella storia dei decenni recenti», spiega, sottolineando come il multilateralismo sia ormai in agonia. Secondo Crosetto, abbiamo lasciato morire l’Onu, privandola di ogni capacità di influenza, e oggi l’unico linguaggio che sembra dominare è quello della potenza militare. Il rischio non è solo tecnologico, ma risiede nella “follia” umana che già in passato ha accettato Hiroshima e Nagasaki come soluzioni possibili. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Crosetto: “Nel giro di un mese non tutto, ma molto potrebbe essere bloccato.”

Leggi anche: “Dicono che su OnlyFans incassiamo 100mila euro al mese, ma la maggior parte guadagna molto ma molto meno. Io ho smesso di dirlo”: parla Beatrice Segreti

Leggi anche: “Khamenei potrebbe essere morto nel raid Usa sull’Iran”, ma Teheran smentisce i media israeliani

Temi più discussi: Crosetto: Questa è la crisi più dura, Hiroshima non ci ha insegnato nulla. Nel giro di un mese non tutto, ma molto potrebbe essere bloccato: il rischio è la follia; Crosetto: Hiroshima non ha insegnato nulla. Nel giro di un mese molto potrebbe essere bloccato; Il Ministro Crosetto riceve ambasciatori dei Paesi del Golfo; Iran, Crosetto: Il rischio di questo conflitto è la follia.

Crosetto: Nel giro di un mese non tutto, ma molto potrebbe essere bloccato.Il panorama internazionale sta scivolando verso un abisso senza precedenti, e le parole del Ministro della Difesa Guido Crosetto suonano come un ... thesocialpost.it

Crosetto: Hiroshima non ha insegnato nulla. Nel giro di un mese molto potrebbe essere bloccatoIl ministro della Difesa allontana anche la possibilità di elezioni anticipate: Sarebbe più facile, invece abbiamo il dovere di gestire la crisi derivata dal conflitto ... ilgiornale.it

Iran, Crosetto: "Il rischio di questo conflitto è la follia". https://www.ilfattonisseno.it/2026/04/iran-crosetto-il-rischio-di-questo-conflitto-e-la-follia/ - facebook.com facebook

Iran, Crosetto: "Il rischio di questo conflitto è la follia" x.com