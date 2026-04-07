Si susseguono le discussioni sulle possibili misure che potrebbero essere adottate in caso di crisi energetica. Si valutano diverse strategie, tra cui l’intensificazione dello smart working, la riduzione dei consumi e restrizioni alla mobilità. Queste misure sono al centro di un dibattito pubblico, mentre i governi monitorano attentamente la situazione per prevenire eventuali emergenze. Le decisioni definitive non sono ancora state prese, ma le ipotesi sono sul tavolo.

Roma - Tra ipotesi di smart working, consumi ridotti e possibili limitazioni alla mobilità, il governo valuta scenari straordinari legati alla crisi energetica e alle tensioni internazionali Si fa sempre più concreto lo scenario di un possibile lockdown energetico in Italia, legato alle tensioni internazionali e alle incertezze sull’approvvigionamento di gas. A lanciare l’allarme è il ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha ammesso come il rischio di misure straordinarie sia reale, pur senza un piano già definito. Tra le ipotesi allo studio da parte del governo guidato da Giorgia Meloni, figura un’estensione significativa dello smart working, sulla scia di quanto già sperimentato durante la pandemia. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Lockdown energetico alle porte? Ecco le misure che potrebbero cambiare tutto

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