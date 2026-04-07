A Loano, la Fondazione Mornese-Riagno ha destinato circa 9 mila euro in arredi a Villa Amico, una struttura di viale Silvio Amico che si occupa di accogliere giovani con disabilità. La somma è stata utilizzata per migliorare gli spazi e le attrezzature della struttura, offrendo un sostegno concreto ai giovani e alle loro famiglie. L'intervento mira a rendere più confortevole l'ambiente di accoglienza e a favorire l'inclusione.

La Fondazione Mornese-Riagno di Loano ha destinato un contributo in arredi per circa 9 mila euro a Villa Amico, la struttura di viale Silvio Amico dedicata all’accoglienza di giovani con disabilità. L’operazione mira a rendere gli spazi della residenza più funzionali e confortevoli, completando l’arredamento necessario vi soggiorna. L’iniziativa si inserisce in un percorso di sostegno concreto verso le fasce più fragili del tessuto sociale locale. Il sindaco Luca Lettieri ha sottolineato come questo gesto rappresenti un atto di responsabilità e vicinanza verso i ragazzi e i loro familiari. Il primo cittadino ha inoltre espresso gratitudine verso Riccardo Ferrari e il presidente dell’Associazione Dopodomani Onlus Giorgio Genta per l’impegno profuso in vent’anni di attività. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Loano, nuova vita a Villa Amico: 9mila euro per i giovani disabili

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