Villa Michela nuova casa per l’autonomia di sei giovani con disabilità

A Bovolone è stata inaugurata Villa Michela, una nuova casa pensata per aiutare sei giovani con disabilità lievi a vivere in modo più autonomo. La struttura, gestita dalla cooperativa Emmanuel, offrirà loro un ambiente sicuro per sviluppare competenze e condividere momenti di vita quotidiana. La cerimonia ha attirato molte persone, tra familiari, operatori e rappresentanti locali, che hanno assistito alla consegna di un progetto che punta a migliorare la qualità di vita di queste giovani persone.

Villa Michela sviluppa tre obiettivi principali: il potenziamento delle autonomie personali, lo sviluppo di competenze utili al lavoro e percorsi di co-housing.

