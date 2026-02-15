Prof rimprovera un'alunna in una scuola di Foggia il padre della ragazza entra in classe e lo schiaffeggia
Un insegnante di lingua e letteratura inglese a Foggia è stato colpito e schiaffeggiato dal padre di una studentessa dopo un rimprovero in classe. La lite è scoppiata quando il genitore si è arrabbiato per un richiamo fatto alla figlia e ha deciso di intervenire personalmente, entrando nella stanza e aggredendo il docente. La scena si è verificata davanti agli altri studenti, che hanno assistito alla scena senza poter intervenire.
