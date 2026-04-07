Il governo si trova a gestire una serie di questioni delicate, tra cui l’ultimatum rivolto all’Iran per la riapertura dello stretto di Hormuz, annunciato dall’amministrazione americana. Nel frattempo, si susseguono incontri e decisioni riguardo ai conti pubblici e alle alleanze internazionali, con attenzione anche alle relazioni con altri attori globali. La situazione richiede un equilibrio tra diverse priorità e interessi, senza che si siano ancora definiti esiti concreti.

Gli occhi dell’Esecutivo sono puntati sull’ultimatum per la riapertura di Hormuz lanciato da Donald Trump all’Iran: il successo del tentativo di negoziato e la ripresa della navigazione sicura nello Stretto consentirebbero a Roma, che ha invocato la de-escalation sin dall’inizio del conflitto, di tirare un sospiro di sollievo almeno sul fronte energetico e a Giorgia Meloni di impostare l’informativa di giovedì in Parlamento su un registro di ottimismo. Se la fase 2 non è uno slalom gigante, poco ci manca. Il tentativo di rilancio dell’azione di governo dopo la sconfitta al referendum sulla riforma della giustizia appare tortuoso e irto di ostacoli. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Lo slalom gigante di Meloni tra Iran, Trump, conti e alleati

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