Meloni accoglie con favore lo stop ai dazi annunciato da Trump | Fondamentale il dialogo tra alleati

Giorgia Meloni ha espresso soddisfazione per la decisione di Donald Trump di sospendere temporaneamente i dazi previsti per alcuni paesi europei. La presidente del Consiglio ha sottolineato l’importanza del dialogo tra alleati per mantenere relazioni commerciali stabili e collaborative. La misura, inizialmente prevista per il 1° febbraio, rappresenta un passo positivo nelle relazioni tra Stati Uniti e Europa, favorendo un clima di collaborazione e dialogo.

Accoglienza positiva da parte della presidente del Consiglio Giorgia Meloni per l'annuncio del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di sospendere l'imposizione dei dazi, inizialmente prevista per il 1° febbraio, nei confronti di alcuni Stati europei. La decisione viene interpretata come un segnale di distensione nei rapporti transatlantici e come un passo in linea con la posizione sostenuta dall'Italia, che da tempo ribadisce l'importanza di mantenere aperto il confronto tra Nazioni alleate. «È fondamentale continuare a favorire il dialogo tra Paesi amici e partner strategici», è la linea espressa, nella convinzione che il confronto e la cooperazione restino strumenti essenziali per affrontare le sfide economiche e rafforzare relazioni stabili sul piano internazionale.

