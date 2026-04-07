Il governo italiano segue con attenzione la situazione tra gli Stati Uniti e l’Iran, in particolare l’ultimatum lanciato dall’amministrazione americana per la riapertura dello Stretto di Hormuz. La richiesta riguarda la ripresa della navigazione in sicurezza nella zona strategica, un tema che coinvolge direttamente gli equilibri geopolitici e le alleanze internazionali. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata, ma l’attenzione resta alta sui possibili sviluppi.

Gli occhi dell’Esecutivo sono puntati sull’ultimatum per la riapertura di Hormuz lanciato da Donald Trump all’Iran: il successo del tentativo di negoziato e la ripresa della navigazione sicura nello Stretto consentirebbero a Roma, che ha invocato la de-escalation sin dall’inizio del conflitto, di tirare un sospiro di sollievo almeno sul fronte energetico e a Giorgia Meloni di impostare l’informativa di giovedì in Parlamento su un registro di ottimismo. Se la fase 2 non è uno slalom gigante, poco ci manca. Il tentativo di rilancio dell’azione di governo dopo la sconfitta al referendum sulla riforma della giustizia appare tortuoso e irto di ostacoli. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Iran, Trump, conti, alleati: lo slalom gigante di Meloni

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