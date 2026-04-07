Lo sguardo al femminile sul fumetto

È stato riavviato il progetto culturale dedicato al fumetto contemporaneo e alla prospettiva femminile nella narrazione. La rassegna si intitola “Le ragazze non sanno disegnare” e si concentra sull’interpretazione femminile del fumetto, offrendo uno spazio di riflessione e confronto sul ruolo delle autrici e sui temi trattati nelle loro opere. La mostra si svolge in varie location e presenta una selezione di fumetti realizzati da artiste di diversa provenienza.

Uno sguardo al femminile sul fumetto: torna “Le ragazze non sanno disegnare“, il progetto culturale dedicato al fumetto contemporaneo e allo sguardo femminile nella narrazione. Dopo il successo della mostra del 2023, il percorso promosso dalla Scuola Internazionale di Comics di Brescia riparte con un tour che attraversa più città (Padova, Pescara), tornando nel 2026 con un nuovo ciclo di incontri fino a giugno con alcune tra le più autorevoli e innovative autrici del panorama italiano, per ribadire il ruolo del fumetto come linguaggio centrale nella lettura del presente, con l’obiettivo di rappresentare un dispositivo culturale capace di scardinare stereotipi e ridefinire il ruolo dello sguardo femminile nel fumetto contemporaneo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lo sguardo al femminile sul fumetto Leggi anche: «Io, oltre la malattia»: il racconto fotografico che cambia lo sguardo sul tumore al seno Lo sguardo femminile, tra forza e fragilità: apre la mostra fotografica "Occhi di ragazza"Il Villaggio Mafalda si apre alla città con "Occhi di ragazza – Lo sguardo di mille vite", la nuova mostra fotografica a cura del Foto Cine Club... The Yellow-Haired Villain in the Female Main Character's Novel Wants Happiness (Chapter 57) Temi più discussi: Lo sguardo al femminile sul fumetto; Blog | L’Italia delle imprenditrici: un punto di forza per l'economia; La Maddalena celebra la Resistenza al femminile: una settimana di eventi nelle piazze; Lo sguardo di Emma (2025) di Marie-Elsa Sgualdo - Recensione. Lo sguardo di Emma (che non si dimentica)LO SGUARDO DI EMMA di Marie-Elsa Sgualdo (Svizzera-Belgio-Francia, 2025, durata 98’, Trent Film, guarda il trailer) con Lila Gueneau, Grégoire Colin, Thomas Doret, Aurelia Petit, Sandrine Blancke Giud ... marilyn.corriere.it Torna a Brescia Le ragazze non sanno disegnare lo sguardo femminile nella narrazione visivaObiettivo del progetto culturale è rappresentare un dispositivo culturale capace di scardinare stereotipi e ridefinire il ruolo dello sguardo femminile nel fumetto contemporaneo. quibrescia.it Un giovane elegante, uno sguardo sfuggente e un dettaglio quasi invisibile. Nel quarto episodio del podcast «L’arte in pausa caffè» un dipinto giovanile di Raffaello custodito alla Carrara rivela un enigma inatteso. x.com Un giovane elegante, uno sguardo sfuggente e un dettaglio quasi invisibile. Nel quarto episodio del podcast «L’arte in pausa caffè» un dipinto giovanile di Raffaello custodito alla Carrara rivela un enigma inatteso. - facebook.com facebook