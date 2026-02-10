Lo sguardo femminile tra forza e fragilità | apre la mostra fotografica Occhi di ragazza

Il Villaggio Mafalda apre le porte alla mostra fotografica

Il Villaggio Mafalda si apre alla città con "Occhi di ragazza – Lo sguardo di mille vite", la nuova mostra fotografica a cura del Foto Cine Club Forlì, nata dall'idea di Marino Mambelli, che invita il pubblico a entrare in un universo fatto di sguardi, emozioni, storie e trasformazioni.🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

Lo sguardo dei giovani illumina il quartiere San Cristoforo: inaugurata la mostra fotografica promossa dalla Caritas

È stata inaugurata una mostra fotografica promossa dalla Caritas, che mette in luce il quartiere San Cristoforo attraverso gli occhi dei giovani, abitanti, volontari e studenti.

Uno sguardo sull'infanzia, inaugurata la mostra fotografica "Chiamatemi Marmellata"

È stata inaugurata presso la galleria di Palazzo San Giorgio la mostra fotografica

Argomenti discussi: Il femminile al cinema: perché Hamnet conta più di quanto sembri; Tra cura, potere e sapere: una storia plurale delle donne nella medicina; Sguardo femminile sulle imprese; Lo sguardo trentino che racconta l'Olimpiade: Sandro de Manincor guida la produzione tv dello sci alpino femminile a Cortina.

lo sguardo femminile traSguardo femminile sulle impresePromuovere un nuovo modo di guardare all’impresa, al lavoro e alla leadership, mettendo al centro lo sguardo femminile come leva di sviluppo economico e sociale. E’ questo l’obiettivo di Intraprender ... polesine24.it

Fuori di Martone è una riflessione sulla libertà della donna nella societàIl film Fuori di Mario Martone avente come oggetto un periodo breve della vita di Goliarda Sapienza, una scrittrice tormentata e intensa, sosta fuggevolmente sulla sua attività di scrittura ed evita ... huffingtonpost.it

