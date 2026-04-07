Lo Jolo si prepara a concludere la stagione con il secondo posto in classifica, dopo aver raggiunto risultati sorprendenti. La squadra si concentra sulle ultime gare, mantenendo alta la determinazione. La stagione si avvicina alla fase finale, con obiettivi ancora da confermare. La squadra ha ottenuto vittorie importanti e si prepara a affrontare con attenzione le prossime sfide.

"Siamo arrivati quasi alla fine della stagione dopo aver raggiunto traguardi che non ci saremmo mai aspettati. Eravamo partiti da una salvezza tranquilla, poi abbiamo progressivamente spostato più in là gli obiettivi. Ora vogliamo difendere il secondo posto: tentare di vincere queste ultime partite, anche per approfittare di eventuali passi falsi di chi ci precede". Archiviata la pausa di Pasqua, il direttore sportivo dello Jolo Leonardo Pomponio (foto) guarda avanti. E dopo aver fatto i complimenti al gruppo allenato da Luigi Ambrosio, memore del fatto che la prima squadra sia passata nel giro di dodici mesi da lottare per i playoff in Prima Categoria a giocarsi il salto in Eccellenza, sprona i giocatori a continuare su questa strada. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lo Jolo guarda avanti e difende il secondo posto

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Jolo: Andiamo avanti con grande fiduciaHo visto una squadra in grandi condizioni atletiche, abbiamo chiuso la partita. La squadra sta bene e sono fiducioso: recriminare... Ho visto una squadra in grandi condizioni atletiche, abbiamo ... lanazione.it