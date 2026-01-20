Jolo | Andiamo avanti con grande fiducia

Jolo esprime fiducia nel futuro della squadra, sottolineando l’ottima condizione atletica e la buona performance recente. Con un atteggiamento positivo, evidenzia come sia importante guardare avanti senza recriminazioni, mantenendo la concentrazione sui prossimi obiettivi. La sua analisi si basa sulla solidità del gruppo e sulla volontà di proseguire con determinazione.

"Ho visto una squadra in grandi condizioni atletiche, abbiamo chiuso la partita. La squadra sta bene e sono fiducioso: recriminare non serve, guardiamo avanti". Leonardo Pomponio, direttore sportivo dello Jolo, difende a spada tratta il gruppo, reduce dalla sconfitta contro il Pietrasanta. Una battuta d’arresto che ha lasciato qualche polemica per il modo in cui è maturata, con il sodalizio pratese che lamenta alcune decisioni dubbie della direzione arbitrale. La squadra del presidentissimo Antoni rimane secondo in classifica nel girone A di Promozione con 32 punti, ad otto lunghezze dalla Lampo Meridien capolista e davanti a Pietrasanta (terzo a quota 31) e Montelupo (quarto a 30). 🔗 Leggi su Lanazione.it

