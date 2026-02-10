Uno dei labirinti più belli del mondo si trova in Italia e ha una forma del tutto particolare

Da fanpage.it 10 feb 2026

A Valeggio sul Mincio, il Parco Giardino Sigurtà apre le sue porte e sorprende i visitatori con uno dei labirinti più belli al mondo. Il polirinto di Giuseppe Sigurtà, un vero capolavoro di natura e ingegno, attira ogni anno appassionati e turisti da ogni parte. Entrare è come immergersi in un mondo di strade intrecciate e piante alte, dove perdersi diventa parte dell’esperienza.

A Valeggio sul Mincio si trova uno dei Giardini più belli del mondo, il Parco Giardino Sigurtà: al suo interno il polirinto di Giuseppe Sigurtà è uno spettacolo che unisce natura e ingegno.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

