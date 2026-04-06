LIVE Sinner-Humbert ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | il n2 e il francese si ritrovano dopo 5 anni

Oggi si gioca il secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo 2026, con la partita tra Jannik Sinner e Ugo Humbert. I due giocatori si affrontano dopo cinque anni, in una sfida che richiama l'attenzione degli appassionati di tennis. La partita è in corso e gli aggiornamenti in tempo reale sono disponibili sulla nostra piattaforma. Restate con noi per seguire l'andamento dell'incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Jannik Sinner e Ugo Humbert, valevole come secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo 2026. Comincia dunque nel primo pomeriggio di martedì 7 aprile il cammino del numero 2 al mondo sulla terra battuta del Principato contro un avversario ostico e da non sottovalutare. Il 24enne altoatesino dovrà rompere il ghiaccio con la nuova superficie dopo aver completato il Sunshine Double sul cemento americano, sperando di giocare il maggior numero possibile di partite sul rosso nel percorso di avvicinamento verso il Roland Garros. Sinner, che ha usufruito di un bye al primo turno da n. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Humbert, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: il n.2 e il francese si ritrovano dopo 5 anni Sinner a Montecarlo: Kouamé o Humbert? Il derby francese decideL’aria salmastra di Montecarlo accoglie un tabellone particolare per l’ATP Masters 1000 in corso, dove Jannik Sinner si prepara a esordire... Sinner-Humbert, ATP Montecarlo 2026: orario, tv, streaming, partita precedenteIl percorso di Jannik Sinner nell’ATP 1000 di Montecarlo partirà domani, martedì 7 aprile, sul Court Rainier III. Temi più discussi: Sinner debutta nel Principato con Humbert: quando e dove vederla; Il tabellone del Masters 1000 di Monte-Carlo; Jannik Sinner al Montecarlo Masters 2026: quando gioca, orari e dove vedere le partite in diretta · Tennis ATP; Definito il primo avversario di Jannik Sinner a Montecarlo: già fuori il nuovo asso francese. Sinner-Humbert, ATP Montecarlo 2026: orario, tv, streaming, partita precedenteIl percorso di Jannik Sinner nell'ATP 1000 di Montecarlo partirà domani, martedì 7 aprile, sul Court Rainier III. Il numero 2 del mondo tornerà sulla ... oasport.it LIVE Sinner/Bergs-Machac/Ruud 6-4 7-5, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: la coppia italo-belga approda al secondo turnoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner/Bergs-Machac/Ruud 12:42 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di ... oasport.it ULTIM'ORA TENNIS ATP Monte-Carlo, domani #Sinner-Humbert 2° match dalle 11.00 Apre Berrettini-Bautista, alle 11.00 anche Darderi-Hurkacz #SkySport #SkyTennis x.com Sarà Ugo Humbert il primo avversario di Jannik Sinner al Masters 1000 di Monte-Carlo. Il n. 34 al mondo ha vinto il derby francese con il 17enne Moise Kouamé. Tra Sinner e Humbert ci sono due precedenti, l'ultimo a Roma 2021. Il Masters 1000 di Monte-Ca facebook