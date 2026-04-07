LIVE Italia-USA World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA | sfida da non sbagliare

Oggi si svolge la partita tra Italia e Stati Uniti nella coppa del mondo di pallanuoto 2026. La sfida viene trasmessa in diretta e rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, con l’Italia che punta a ottenere la seconda vittoria consecutiva. La partita si gioca con aggiornamenti disponibili in tempo reale, offrendo ai tifosi un confronto diretto tra le due nazionali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-USA, World Cup pallanuoto 2026, il Settebello vuole la seconda vittoria consecutiva. Cinico, forte in difesa e con alcune trame offensive di alto livello. Il nuovo Settebello batte 12-10 i campioni del mondo della Spagna nella prima giornata del girone preliminare della World Cup, in svolgimento ad Alessandropoli, in Grecia. Sfida bellissima, per intensità, tensione in acqua e qualità. Sfida sempre in equilibrio. Il botta e risposta tra Carnesecchi, il migliore tra il Settebello, e Granados vale il 9-9 a metà del quarto tempo. Di Somma va a realizzare con un diagonale al fulmicotone ma subito dopo viene espulso per gioco aggressivo; sale un po’ l’ansia. 🔗 Leggi su Oasport.it

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LIVE Italia-Spagna, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: subito una sfida durissima per il SettebelloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del match tra l’Italia e la Spagna, in programma ad...

LIVE Italia-Spagna, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: squadre in acquaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:31 Gli azzurri si posizionano sulla linea di fondo per lo sprint iniziale.

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Italia-USA oggi, World Cup pallanuoto 2026: orario, tv, programma, streamingOggi, martedì 7 aprile, il Settebello proseguirà il proprio cammino nella Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, in corso di ... oasport.it

Bosnia and Herzegovina vs Italy World Cup Qualifier Lineups, Live Streams, How & Where to Watch In the USAThe UEFA World Cup Qualifiers have reached its final stage, and one of the World Cup Qualifying finals is Bosnia and Herzegovina vs Italy at the Stadion Bilino Polje in Zenica, Bosnia and Herzegovina. sports.yahoo.com

Buona la prima per il Settebello nella Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile in quel di Alessandropoli. La squadra di Sandro Campagna si impone per 12 a 10 contro la Spagna campione del mondo in carica dopo una gara combattuta nel Gi - facebook.com facebook