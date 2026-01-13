LIVE Italia-Slovacchia Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA | tra poco il via del primo quarto!

Segui la diretta della partita tra Italia e Slovacchia, valida per gli Europei di pallanuoto 2026. In questa occasione, potrai aggiornarti in tempo reale sullo svolgimento dell'incontro e sulle formazioni delle due squadre. Restiamo a disposizione per fornirti tutte le informazioni utili e gli aggiornamenti durante il match, che sta per iniziare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.39 Questa la rosa dell’Italia per la sfida contro Slovacchia: 1 M. DEL LUNGO 2 F. CASSIA 3 J. ALESIANI 4 M. DEL BASSO 5 F. FERRERO 6 E. DI SOMMA 7 V. DOLCE 8 T. GIANAZZA 10 L. BRUNI 11 F. CONDEMI 12 A. CARNESECCHI 13 F. DE MICHELIS 14 A. BALZARINI 15 M. ANTONUCCI 17.34 Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta di Italia-Slovacchia match degli Europei di pallanuoto maschile. Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Slovacchia, Europei pallanuoto 2026, Il Settebello punta alla seconda vittoria. Dopo il grande debutto all’Europeo del Settebello con la vittoria contro la Turchia 19-8, già sconfitta dieci anni fa nell’ultimo precedente Europeo, sempre nel palazzetto della “Belgrade Arena” arriva la sfida contro la Slovacchia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Slovacchia, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: tra poco il via del primo quarto! Leggi anche: LIVE Italia-Turchia 0-0, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: tra poco il via del primo quarto Leggi anche: LIVE Italia-Slovacchia, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: altra avversaria che non può impensierire La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Italia-Slovacchia oggi, Europei pallanuoto 2026: orario, tv, programma, streaming; Dove vedere Italia-Slovacchia agli Europei di pallanuoto in tv e streaming; Europei di Belgrado. Turchia-Italia 8-19. Martedì c'è la Slovacchia; Europei maschili di Belgrado 2026: format, calendario e dove vederli. LIVE Italia-Slovacchia, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: secondo match di rodaggio per il Settebello - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia- oasport.it

Diretta Italia Slovacchia/ Streaming video Rai: bis per il Settebello (Europei pallanuoto, 13 gennaio 2026) - Diretta Italia Slovacchia streaming video Rai, oggi martedì 13 gennaio: orario e risultato live della partita del Settebello agli Europei pallanuoto 2026. ilsussidiario.net

Italia-Slovacchia oggi in tv, Europei pallanuoto 2026: orario, programma, streaming - Tornerà in acqua questo pomeriggio il Settebello agli Europei senior 2026 di pallanuoto maschile, in corso di svolgimento a Belgrado, in Serbia: l'Italia, ... oasport.it

Torino ospita la 12° edizione dell'International Para Ice Hockey Tournament con Italia, Giappone, Repubblica Ceca e Slovacchia - facebook.com facebook

"Cordiale e proficuo incontro con il Ministro dell’Interno della Repubblica di Slovacchia, Matúš Šutaj Eštok, a conferma della solidità delle relazioni tra Italia e Slovacchia e della comune volontà di rafforzare ulteriormente la cooperazione nei settori #sicurezza x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.