LIVE Italia-Romania Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA | tra poco il via del primo quarto!

Segui in tempo reale la partita tra Italia e Romania agli Europei di pallanuoto 2026. La sfida, valida per il primo quarto, determinerà la posizione nel girone. La Romania ha mostrato progressi significativi, rappresentando una squadra da affrontare con attenzione. Restate aggiornati per tutte le notizie e gli sviluppi sul match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.50 In palio c'è la testa del girone, la Romania è una nazionale da non sottovalutare, che è cresciuta molto nel corso di questi anni. 14.46 Buon pomeriggio e benvenuti alla sfida tra Italia-Romania valevole per la fase a gironi degli Europei di pallanuoto. Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Romania, Europei pallanuoto 2026, il Settebello cerca la vittoria del girone. Alla "Belgrade Arena" torna a giocare il Settebello dopo aver battuto la Slovacchia con difficoltà nel 17-12 nel secondo turno della fase preliminare e oggi alle 15:15 affronta la Romania di Bogdan Rath in quella che sarà la sfida che determinerà il successo del girone D.

