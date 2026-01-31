LIVE Italia-Grecia 8-13 Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | ultimo quarto di partita!

Questa sera si è giocata l’ultima parte della partita tra Italia e Grecia agli Europei di pallanuoto femminile 2026. Le azzurre hanno concluso il match con un punteggio di 8-13, dopo un’azione di Patra che ha segnato il gol decisivo, anche se aveva sbagliato un rigore poco prima. La gara è stata intensa fino all’ultimo secondo, con entrambe le squadre che hanno dato il massimo in acqua.

4.29 Gol di Patra dopo aver sbagliato il rigore, Italia-Grecia 8-13. 5.04 Fase confusa del match con molti errori. 7.35 Goooooooooooool, Bettini apre le marcature in questo quarto, Italia-Grecia 8-12. 7.55 Inizia l'ultimo quarto di partita, palla all'Italia. Finisce il terzo quarto, Italia-Grecia 7-12. 0.09 Gol di Xenaki da centroboa, Italia-Grecia 7-12. 1.55 Rete su rigore di V.Plevritou, Italia-Grecia 7-11. 3.18 Marletta spreca un rigore. 3.33 Rete di Xenaki che trova il tempo giusto per la conclusione, Italia-Grecia 7-10. 3.58 GOooooooooooooool, Giustini con una bordata sotto la traversa, Italia-Grecia 7-9.

