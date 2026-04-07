LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026 tappa di oggi in DIRETTA | tutto pronto per il via

Oggi si svolge la tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026, con partenza da Pamplona-Irunspagnolaa e arrivo a Lekunberri. La frazione copre una distanza di 164,5 chilometri. La corsa è in corso e si può seguire la diretta per aggiornamenti in tempo reale. La giornata prevede un percorso che attraversa diverse località della regione, con il via dato questa mattina.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.03 Oggi spazio alla frazione con partenza da Pamplona-Irunspagnolaa e arrivo a Lekunberri, di 164,5 km. 13.00 Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della seconda tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026, con partenza da Pamplona-Irunspagnolaa e arrivo a Lekunberri. Il percorso misura 164.9 km ed è molto impegnativo. Pochi km dopo il via ufficiale i corridori affronteranno subito la prima ascesa di giornata, quello di Etxauri (6.6 km al 6.6% medio, 2a categoria). Successivamente la corsa passerà su Lezaun (6. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tutto pronto per il via Leggi anche: LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inizia la cronometro! Leggi anche: LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: in strada Roglic e Johannessen Gascogne secrète : villages, Armagnac et nature sauvage | Trésors du Patrimoine Temi più discussi: LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Seixas stravince la crono d’apertura, deludono Ayuso e del Toro; DIRETTA Giro dei Paesi Baschi 2026 LIVE, Prima Tappa; Giro dei Paesi Baschi | 1ª tappa in Diretta Streaming | DAZN IT; LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Seixas farà il vuoto anche sul San Miguel de Aralar?. LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Seixas stravince la crono d’apertura, deludono Ayuso e del ToroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro dei Paesi Baschi ... oasport.it LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sarà battaglia totale sul San Miguel de Aralar!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Giro dei Paesi ... oasport.it Il Giro dei Paesi Baschi continua con una 2ª tappa che è la prima in linea di quest’edizione, dopo aver aperto le danze ieri con una cronometro a Bilbao. Ecco tutti i dettagli della frazione odierna. - facebook.com facebook VIDEO: Highlights Tappa 1 Giro dei Paesi Baschi 2026. Catch the recap of stage 1 from April 6, 2026, with key moments and race action. Read the full article and watch the linked highlights here: x.com