Oggi si svolge la tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026, con aggiornamenti in tempo reale sulla corsa. In strada sono presenti i ciclisti Roglic e Johannessen, mentre alle 15.20 si trova Bruno Armirail, del Team Visma | Lease a Bike. La competizione continua con diversi atleti che affrontano la strada in questa fase della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.20 In strada Bruno Armirail (Team Visma Lease a Bike). 15.19 Male Johannessen sul traguardo, il norvegese arriva a 29? da Roglic. 15.17Ben Tulett è secondo sul traguardo, a 24? da Roglic. 15.15 Riccitello superato subito da Mollema! 5’38” il tempo per l’olandese. 15.14 Tempone di Matthew Riccitello (Decathlon CMA CGM Team) al primo intermedio, 5’43” e prima posizione per lo statunitense. 15.13 Sta per arrivare Johannessen sul traguardo, il norvegese aveva un solo secondo di distacco da Roglic al secondo intermedio. 15.12 Grande prova di Roglic che ha distanziato di 33? Ion Izagirre, secondo sul traguardo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: in strada Roglic e Johannessen

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