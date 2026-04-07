LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026 tappa di oggi in DIRETTA | sette davanti gruppo a 1’20

Oggi si svolge la tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026, con un gruppo di sette ciclisti in fuga davanti al resto del gruppo, che si trova a circa 1 minuto e 20 secondi di distanza. La corsa è in pieno svolgimento e, alle 15.58, è iniziata l’ascesa di un ciclista non classificato come GPM. La gara prosegue con l’attenzione rivolta ai tentativi di attacco e alle strategie dei corridori.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.58 Inizia l’ascesa di Aldatz, non classificata come GPM. 15.56 Accelerazione in gruppo. 15.54 2 km ai piedi di Aldatz (4.8 km al 3.5% medio). 15.52 Intanto Fajardo, che era presente nella fuga, è stato ripreso dal gruppo. 15.49 6 km allo sprint intermedio di Lekunberri, la corsa ci arrivrà dopo una discesa. 15.48 Caduta in gruppo. Coinvolto, tra gli altri, Guillaume Martin. 15.46 I battistrada passano in cima a Zuarrarrate, Joan Bou transita davanti a Mintegi e Van Den Broek. 15.43 Il gruppo si avvicina sui sei al comando, svantaggio di 1’19”. 15.42 Sulla salita di Extarri, ad inizio tappa, è stato Joan Bou a prendersi la vetta e i punti del GPM, vedremo se lo spagnolo proverà a prendersi anche questa cima. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sette davanti, gruppo a 1’20” Leggi anche: LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sette davanti, il gruppo controlla LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sette uomini al comando della garaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:20 Bruno Armirail, in questo momento, sarebbe il nuovo leader della classifica generale. Temi più discussi: LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Seixas stravince la crono d’apertura, deludono Ayuso e del Toro; DIRETTA Giro dei Paesi Baschi 2026 LIVE, Prima Tappa; Giro dei Paesi Baschi | 1ª tappa in Diretta Streaming | DAZN IT; LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tutto pronto per il via. LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: fuga di sette al comando, 80 km al traguardoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.39 80 km alla conclusione. 15.37 Si stacca dai battistrada Adrián Fajardo, che sta faticando su queste rampe. oasport.it LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Seixas stravince la crono d’apertura, deludono Ayuso e del ToroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro dei Paesi Baschi ... oasport.it Non perderti la seconda tappa del Giro dei Paesi Baschi da Pamplona-Iruña a Cuevas de Mendukilo Segui la corsa LIVE dalle ore 15:30 su discovery+ e HBO Max - facebook.com facebook Non perderti la seconda tappa del Giro dei Paesi Baschi da Pamplona-Iruña a Cuevas de Mendukilo Segui la corsa LIVE dalle ore 15:30 su @discoveryplusIT e @hbomax #Ciclismo #Cycling #itzulia2026 | @gregcapitano10 @Ricvanmagren x.com