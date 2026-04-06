LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Seixas davanti a tutti attesa per Ayuso e del Toro

Oggi si è disputata una tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026, con Seixas che ha mantenuto la prima posizione al momento. Felix Großschartner si trova al terzo posto al secondo intermedio, condividendo lo stesso tempo di Lipowitz e con un ritardo di 12 secondi rispetto a Seixas. L'attenzione rimane alta in attesa di vedere come si muoveranno gli altri favoriti, tra cui Ayuso e del Toro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.31 Felix Gro?schartner è terzo al secondo intermedio, stesso tempo di Lipowitz e 12? di ritardo da Seixas. 16.29 Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step) è nono a parimerito al primo intermedio, tempo di 5’49”. 16.26 Kevin Geniets ottavo sull’Alto de Santo Domingo, 10? il ritardo da Seixas e Mollema. 16.24 Quarto tempo per Felix Gro?schartner (UAE Team Emirates – XRG) al primo intermedio. 16.21 Ecco la top ten al traguardo: 1 SEIXAS Paul 17.09 17.09 48.3 2 ROGLI? Primož 0.28 17.37 47 3 LIPOWITZ Florian 0.33 17.42 46.8 4 SKJELMOSE Mattias 0.45 17.54 46.3 5 LEONARD Michael 0.46 17.55 46.2 6 ROMO Javier 0.48 17. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Seixas davanti a tutti, attesa per Ayuso e del Toro LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: spettacolo con Seixas, Del Toro, Ayuso e RoglicCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro dei Paesi... LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: subito la cronometro con Seixas, Del Toro, Ayuso e RoglicCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro dei Paesi... Temi più discussi: LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inizia la cronometro!; Giro dei Paesi Baschi 2026, orario e ordine di partenza della cronometro inaugurale; Giro dei Paesi Baschi | 2ª tappa in Diretta Streaming | DAZN IT; Giro dei Paesi Baschi: percorso, favoriti e dove vedere la corsa in tv. Giro dei Paesi Baschi 2026 in tv, tappa di oggi Bilbao-Bilbao: orari, percorso, favoriti. Subito la cronometro per Roglic, Seixas e Del ToroSi parte dalla prova contro il tempo per inaugurare sei giorni di battaglie in grado di regalare spettacolo ed emozioni a tutti gli appassionati. I ... oasport.it LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Roglic primo sul traguardo, partito TiberiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro dei Paesi Baschi ... oasport.it Paul Seixas si prepara ad affrontare il Giro dei Paesi Baschi con ambizioni importanti facebook DIRETTA Giro dei Paesi Baschi 2026 LIVE, Prima Tappa x.com