LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026 tappa di oggi in DIRETTA | sarà battaglia totale sul San Miguel de Aralar!

Da oasport.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si svolge la seconda tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026, con partenza da Pamplona e arrivo a Lekunberri. La corsa si svolge lungo un percorso caratterizzato da salite e discese, con particolare attenzione al tratto sul San Miguel de Aralar. I ciclisti affrontano una sfida impegnativa, e gli appassionati possono seguire gli sviluppi in diretta testuale. La tappa promette battaglie sulla strada e sorprese lungo il percorso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026, con partenza da Pamplona-Irunspagnolaa e arrivo a Lekunberri. Il percorso misura 164.9 km ed è molto impegnativo. Pochi km dopo il via ufficiale i corridori affronteranno subito la prima ascesa di giornata, quello di Etxauri (6.6 km al 6.6% medio, 2a categoria). Successivamente la corsa passerà su Lezaun (6.2 km al 4.3% medio) e l’ Alto de Lizzaraga (3.8 km al 5% medio), non classificati come Gran Premi della Montagna. Ci saranno, poi, 33 km tra discesa e pianura, che porteranno all’approcio di una nuova asperità: Zuarrarrate (7. 🔗 Leggi su Oasport.it

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