LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026 tappa di oggi in DIRETTA | sarà battaglia totale sul San Miguel de Aralar!

Oggi si svolge la seconda tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026, con partenza da Pamplona e arrivo a Lekunberri. La corsa si svolge lungo un percorso caratterizzato da salite e discese, con particolare attenzione al tratto sul San Miguel de Aralar. I ciclisti affrontano una sfida impegnativa, e gli appassionati possono seguire gli sviluppi in diretta testuale. La tappa promette battaglie sulla strada e sorprese lungo il percorso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026, con partenza da Pamplona-Irunspagnolaa e arrivo a Lekunberri. Il percorso misura 164.9 km ed è molto impegnativo. Pochi km dopo il via ufficiale i corridori affronteranno subito la prima ascesa di giornata, quello di Etxauri (6.6 km al 6.6% medio, 2a categoria). Successivamente la corsa passerà su Lezaun (6.2 km al 4.3% medio) e l’ Alto de Lizzaraga (3.8 km al 5% medio), non classificati come Gran Premi della Montagna. Ci saranno, poi, 33 km tra discesa e pianura, che porteranno all’approcio di una nuova asperità: Zuarrarrate (7. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sarà battaglia totale sul San Miguel de Aralar! Leggi anche: LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Roglic primo sul traguardo, partito Tiberi Leggi anche: LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inizia la cronometro! Temi più discussi: LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Seixas stravince la crono d’apertura, deludono Ayuso e del Toro; DIRETTA Giro dei Paesi Baschi 2026 LIVE, Prima Tappa; Giro dei Paesi Baschi | 2ª tappa in Diretta Streaming | DAZN IT; Pamplona-Mendukilo Kobazuloa: arrivo in salita, Seixas sfida Del Toro e Roglic. LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Seixas stravince la crono d’apertura, deludono Ayuso e del ToroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro dei Paesi Baschi ... oasport.it Giro dei Paesi Baschi 2026 in tv, tappa di oggi Bilbao-Bilbao: orari, percorso, favoriti. Subito la cronometro per Roglic, Seixas e Del ToroSi parte dalla prova contro il tempo per inaugurare sei giorni di battaglie in grado di regalare spettacolo ed emozioni a tutti gli appassionati. I ... oasport.it È stato a lungo seduto sulla hot seat, ma alla fine nessuno lo ha spodestato: Paul Seixas ha vinto la cronometro di apertura del Giro dei Paesi Baschi. - facebook.com facebook Giro dei Paesi Baschi 2026 ha visto due ritiri in apertura: Ivan Cobo e Finn Fisher-Black non hanno preso il via. Scopri i dettagli sulla prima tappa e i ritiri nel nostro articolo completo. x.com