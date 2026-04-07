Oggi si svolge la tappa in diretta del Giro dei Paesi Baschi 2026, con Seixas che guida la corsa e ha un vantaggio di 53 secondi sui principali inseguitori. Se questa situazione dovesse rimanere invariata, il francese potrebbe avvicinarsi a un margine di quasi due minuti in classifica generale. Gli altri atleti di spicco si trovano a circa 50 secondi da Seixas.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.21 Seixas ha 53? di vantaggio sui primi inseguitori, se finisse così il francese avrebbe quasi 2? di vantaggio sul secondo nella classifica generale. 17.18 Paul Seixas scollina in questo momento, il francese affronterà ora 15 km di discesa prima dell’arrivo in salita. 17.16 Contrattacco immediato di Lipowitz, il tedesco ha guadagnato qualche metro sugli avversari. 17.15 Lipowitz, Uijtdebroeks, Roglic e Izagirre rientrano sul messicano, mentre a Seixas rimane un solo km allo scollinamento. 17.14 Rimane da solo del Toro, dietro di lui Lipowitz e Uijtdebroeks. 17.13 Riaccelera del Toro, Seixas ha 45? di vantaggio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Seixas fa il vuoto, gli altri big inseguono a 50?

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