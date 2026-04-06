Oggi si svolge la tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026, con aggiornamenti in tempo reale. Al traguardo, il ciclista ha tagliato il traguardo in prima posizione, dopo aver preso il via un altro atleta francese. Alle 15.29, è iniziato il passaggio di un corridore di nome Paul Seixas, suscitando molta attenzione sulla sua performance.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.29 Parte Paul Seixas. Grande curiosità sulla prova del francese. 15.28 Riccitello lontano sul traguardo, 30? il ritardo da Roglic. Lo sloveno ha fatto la differenza sopratutto nella seconda parte del circuito. 15.25 Bilbao è terzo sul traguardo, tempo di 18’02” per lui. 15.24 E’ il momento di Antonio Tiberi! Vedremo quale sarà la prestazione dell’italiano. 15.22 Riccitello è primo al secondo intermedio, 1? di vantaggio su Roglic. 15.20 In strada Bruno Armirail (Team Visma Lease a Bike). 15.19 Male Johannessen sul traguardo, il norvegese arriva a 29? da Roglic. 15.17Ben Tulett è secondo sul traguardo, a 24? da Roglic. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Roglic primo sul traguardo, partito Tiberi

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