LIVE Berrettini-Bautista Agut ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | manca poco all’ingresso in campo dell’azzurro

Mancano circa trenta minuti prima che il match tra un tennista italiano e il suo avversario spagnolo inizi sul campo di Montecarlo. La partita, valida per il torneo ATP, sta per entrare nel vivo e l’atmosfera si fa sempre più tesa tra gli appassionati. Nel frattempo, si attendono aggiornamenti sullo svolgimento del secondo incontro della giornata, che si svolge sullo stesso impianto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-HUMBERT (2° MATCH DALLE 11.00) 10.40 Buongiorno amici di OA Sport, manca circa mezz’ora all’ingresso in campo di Berrettini e Bautista Agut. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Matteo Berrettini e lo spagnolo Roberto Bautista Agut, valido per il primo turno del Masters 1000 di Montecarlo 2026, con l’azzurro che avrà a che fare con un avversario esperto su tutte le superfici, soprattutto sulla terra battuta. L’azzurro ha già disputato un match nel corso della settimana monegasca visto che ha esordito nel torneo di doppio con il suo compagno Andrea Vavassori, sostituendo Simone Bolelli rimasto a casa per problemi personali. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini-Bautista Agut, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: manca poco all’ingresso in campo dell’azzurro Leggi anche: LIVE Berrettini-Bublik, ATP Miami 2026 in DIRETTA: manca poco al’ingresso in campo dell’azzurro Leggi anche: LIVE Berrettini-Bublik, ATP Miami 2026 in DIRETTA: Paul vince il primo su Mannarino, manca poco all’ingresso in campo dell’azzurro Temi più discussi: LIVE Berrettini-Bautista Agut, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: possibile maratona contro l’eterno spagnolo; Diretta Bautista Agut - Berrettini (Rolex Monte-Carlo Masters); Berrettini-Bautista Agut, primo turno Masters 1000 Montecarlo: orario, quando si gioca e dove vederla in tv; Segui tutti gli aggiornamenti del tennis mondiale. Berrettini diretta Masters 1000 Montecarlo: segui l'esordio contro Bautista Agut. Tennis oggi LIVEIl tennista romano sfida lo spagnolo nel primo turno del torneo Atp in corso sulla terra rossa nel Principato di Monaco: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Berrettini-Bautista Agut, primo turno Masters 1000 Montecarlo: orario, quando si gioca e dove vederla in tvIn tabellone grazie ad una wild card, il romano proverà a tornare al successo dopo due sconfitte consecutive: in palio la sfida con Daniil Medvedev ... corrieredellosport.it Sinner, Alcaraz, Berrettini, Darderi: l'order of plauy martedì di Monte-Carlo è STELLARE : Bautista Agut vs BERRETTINI Humbert vs SINNER Alcaraz vs Baez Monfils vs Bublik - facebook.com facebook Mica male il programma di domani a Monte-Carlo sul Court Rainier III Ore 11:00 Berrettini-Bautista Agut (c'è anche Darderi-Hurkacz). A seguire: Sinner-Humbert. A seguire: Alcaraz-Baez. A seguire: Bublik-Monfils. x.com