LIVE Berrettini-Bautista Agut 3-0 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | inizio perfetto del romano che strappa subito il break

Il primo set tra Berrettini e Bautista Agut si conclude con un punteggio di 3-0 in favore del romano, che ha subito ottenuto un break. La partita si sta svolgendo a Montecarlo, nel torneo ATP del 2026, con un inizio deciso da parte di Berrettini. Contestualmente, si sta giocando anche il secondo match tra Sinner e Humbert, che sarà aggiornato nelle prossime ore.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-HUMBERT (2° MATCH DALLE 11.00) 15-40 Mamma mia Matteo! Altra palla corta vincente del tennista romano che ha due occasioni per il doppio break! 15-30 Berrettini chiama a rete lo spagnolo e chiude lo scambio con una volée tanto bella quanto vincente. 15-15 Bautista è troppo lontano per colpire il dritto, il nastro ferma il colpo. 15-0 In rete il rovescio lungolinea di Berrettini. Seconda palla per lo spagnolo. 11.29 Ritorna in campo lo spagnolo, sembra essere in grado di continuare. Scopriremo durante il match quali sono le sue reali condizioni. 11.27 Mancano meno di trenta secondi alla fine del medical timeout, nel frattempo Darderi ha ottenuto il contro break sull’avversario polacco. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini-Bautista Agut 3-0, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: inizio perfetto del romano che strappa subito il break LIVE Berrettini-Bautista Agut 1-0, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: ottimo inizio al servizio per l’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-HUMBERT (2° MATCH DALLE 11. LIVE Berrettini-Bautista Agut, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: possibile maratona contro l’eterno spagnoloCLICCA QUI PER AGGIORNARE DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Matteo... Temi più discussi: LIVE Berrettini-Bautista Agut, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: esordio contro l’intramontabile spagnolo; Diretta Bautista Agut - Berrettini (Rolex Monte-Carlo Masters); Montecarlo, oggi Berrettini-Bautista Agut – Il match in diretta; Berrettini-Bautista Agut, primo turno Masters 1000 Montecarlo: orario, quando si gioca e dove vederla in tv. Berrettini diretta Masters 1000 Montecarlo: segui l'esordio contro Bautista Agut. Tennis oggi LIVEIl tennista romano sfida lo spagnolo nel primo turno del torneo Atp in corso sulla terra rossa nel Principato di Monaco: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it LIVE Berrettini-Bautista Agut, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: possibile maratona contro l’eterno spagnoloCLICCA QUI PER AGGIORNARE DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Matteo Berrettini ... oasport.it MONTECARLO: RITIRO DI BAUTISTA-AGUT, PASSA BERRETTINI Matteo Berrettini accede al secondo turno del Master 1000 di Monte-Carlo in seguito al ritiro di Bautista-Agut sul 4-0 primo set per l’azzurro. Al secondo turno, Matteo affronterà D. Me - facebook.com facebook Montecarlo, oggi Berrettini-Bautista Agut – Il match in diretta x.com