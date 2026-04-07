LIVE Berrettini-Bautista Agut 1-0 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | ottimo inizio al servizio per l’azzurro

Al torneo di Montecarlo, l'incontro tra Berrettini e Bautista Agut è iniziato con l'azzurro che ha ottenuto un buon primo turno di servizio. La partita è attualmente in corso, con il punteggio di 1-0 in favore di Berrettini. Nel secondo match in programma, Sinner affronta Humbert, con lo scambio che si protrae e termina con uno slice in rete di Berrettini. La diretta segue gli sviluppi delle sfide sul campo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-HUMBERT (2° MATCH DALLE 11.00) 40-40 Si allunga lo scambio, le difese di Berrettini finiscono con lo slice in rete. 40-A Altro errore dello spagnolo, questa volta è il dritto a finire in corridoio. Palla break per l’azzurro. 40-40 Errore grave di Bautista che manda in rete il rovescio dopo il dritto corto di Berrettini. 40-30 Lo slice di Matteo è troppo corto e si ferma in rete. 30-30 Il dritto lungolinea di Berrettini atterra sulla riga, Bautista manda fuori in lunghezza il colpo successivo. Seconda. 30-15 Prima vincente per Bautista. 15-15 Berrettini cerca la palla corta vincente, il nastro ferma il colpo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini-Bautista Agut 1-0, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: ottimo inizio al servizio per l’azzurro LIVE Berrettini-Bautista Agut, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: manca poco all’ingresso in campo dell’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-HUMBERT (2° MATCH DALLE 11. LIVE Berrettini-Bautista Agut, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: possibile maratona contro l’eterno spagnoloCLICCA QUI PER AGGIORNARE DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Matteo... Temi più discussi: LIVE Berrettini-Bautista Agut, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: possibile maratona contro l’eterno spagnolo; Diretta Bautista Agut - Berrettini (Rolex Monte-Carlo Masters); Montecarlo, oggi Berrettini-Bautista Agut – Il match in diretta; Berrettini-Bautista Agut, primo turno Masters 1000 Montecarlo: orario, quando si gioca e dove vederla in tv. Berrettini diretta Masters 1000 Montecarlo: segui l'esordio contro Bautista Agut. Tennis oggi LIVEIl tennista romano sfida lo spagnolo nel primo turno del torneo Atp in corso sulla terra rossa nel Principato di Monaco: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Berrettini-Bautista Agut oggi in tv, ATP Montecarlo 2026: orario, canale esatto, streamingI Montecarlo Masters 2026 di tennis vedranno completarsi nella giornata odierna il primo turno: oggi, martedì 7 aprile, dopo l'esordio vincente in doppio, ... oasport.it Sinner, Alcaraz, Berrettini, Darderi: l'order of plauy martedì di Monte-Carlo è STELLARE : Bautista Agut vs BERRETTINI Humbert vs SINNER Alcaraz vs Baez Monfils vs Bublik - facebook.com facebook Mica male il programma di domani a Monte-Carlo sul Court Rainier III Ore 11:00 Berrettini-Bautista Agut (c'è anche Darderi-Hurkacz). A seguire: Sinner-Humbert. A seguire: Alcaraz-Baez. A seguire: Bublik-Monfils. x.com