Alle 21, si disputa Inter-Arsenal, una sfida importante tra la prima in Serie A e la capolista in Premier League. Chivu ritrova Bastoni e Thuram, con Gyokeres titolare dal primo minuto. Una partita cruciale nel gruppo di Champions League, dove i nerazzurri devono vincere per mantenere saldo il posto tra le prime otto. Un incontro che mette in palio punti fondamentali per la qualificazione.

Sarà il portoghese Joao Pinheiro l'arbitro della sfida di Champions League tra Inter e Arsenal. Assistenti Bruno Jesus e Luciano Maia, quarto uomo João Gonçalves. Al c'è Var Tiago Martins, assistente Var Carlos del Cerro Grande. (3-5-2) Sommer; Akanji, Acerbi Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu. (4-3-3) Raya; White, Saliba, Gabriel, Timber; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Trossard. All. Arteta. Inter-Arsenal, valida per la settima e penultima giornata del maxi girone di Champions, sarà trasmessa in esclusiva su Sky e NOW e in streaming su Sky Go e NOW TV. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 21 Inter-Arsenal: Chivu ritrova Bastoni e Thuram, c'è Gyokeres dal 1'

Inter-Arsenal, le scelte di Chivu: tornano Bastoni e ThuramA meno di un giorno dalla partita di Champions League contro l’Arsenal, in programma domani sera a San Siro, si delineano le scelte di formazione di Chivu.

Inter-Arsenal, Chivu sceglie la forza: tornano Bastoni e ThuramL’Inter si prepara alla sfida contro l'Arsenal, optando per una formazione rafforzata con il ritorno di Bastoni e Thuram.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Udinese Inter in tv e streaming: dove vedere la partita; Udinese-Inter, orari e dove vederla in TV; Inter-Arsenal in Champions, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni; Dove vedere Inter-Arsenal martedì in tv e streaming: canale, orario, formazioni.

Champions: alle 21 in campo Inter-Arsenal e Copenhagen-Napoli - Riparte la Champions, missione ottavi per Inter e Atalanta: Juventus e Napoli per i playoff, le italiane hanno tutte sfide decisive. Segui la diretta testuale su Rainews.it ... msn.com

In campo alle 21 a San Siro, sold out per l'occasione. Attesi 4300 tifosi dei Reds. Arbitra Felix Zwayer - San Siro sold out per Inter-Liverpool. Oltre 75mila spettatori presenti, con circa 4300 tifosi dei Reds. Appuntamento alle 21 a San Siro per la quinta giornata della nuova Champions League. A dirigere ... gazzetta.it

L’11 combinato tra Inter (1° in Serie A) e Arsenal (1° in Premier) secondo “Footballtweet”. Giusto - facebook.com facebook

L’11 combinato tra Inter (capolista in Serie A) e Arsenal (capolista in Premier) secondo @Footballtweet x.com