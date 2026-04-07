Alle 21 si sfideranno Real Madrid e Bayern Monaco nei quarti di finale di Champions League. Le formazioni ufficiali hanno annunciato Bellingham in panchina e Gnabry tra i titolari. La partita rappresenta uno degli incontri più attesi della fase a eliminazione diretta, con due tra le squadre considerate favorite per la conquista del titolo. Le due compagini si affrontano in un match che promette grande spettacolo.

(4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Luis Díaz; Kane. All. Kompany (4-3-3): Lunin; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni, Pitarch; Guler, Mbappé, Vinicius. All. Arbeloa (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Tah, Upamecano, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Luis Díaz; Kane. All. Kompany (4-4-2): Lunin; Alexander-Arnold, Rudiger, Militao, Carreras; Valverde, Pitarch, Tchouameni, Bellingham; Mbappè, Vinicius. All.Arbeloa L'arbitro della sfida sarà l'inglese Oliver, coadiuvato dagli assistenti Burt e Mainwaring. Mentre Madley sarà il quarto uomo. Al Var Gillett e Avar l'italiano Di Bello. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 21 Real-Bayern, le ufficiali: Bellingham in panchina, c'è Gnabry

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Real Madrid-Real Sociedad (sabato 14 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Mbappe parte dalla panchinaLa partita più attesa e più importante della giornata numero 24 di Liga sembra quella che vedrà di fronte il Real Madrid e la Real Sociedad.

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Le XI du Real Madrid face au Bayern Munich : Lunin - Trent, Rüdiger, Huijsen, Á. Carreras - Valverde (C), Thiago, Tchouameni - Arda Güler, Mbappé, Vini Jr. Tu valides #RealMadridBayern #UCL x.com

Alla vigilia di Real-Bayern Joshua Kimmich ha risposto a una domanda sulla mancata qualificazione dell’Italia al Mondiale: “Credo che sia la terza fase finale dei Mondiale che mancate come Italia, ma nel mezzo avete vinto un Europeo. Non potete dimenticarl - facebook.com facebook