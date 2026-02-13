Il Real Madrid ha annunciato che Kylian Mbappe partirà dalla panchina nella sfida contro la Real Sociedad di sabato sera, alle 21:00. La decisione ha sorpreso molti tifosi, considerando che l’attaccante francese è uno dei giocatori più attesi in campo. La partita, valida per la giornata 24 della Liga, si gioca in un momento di grande attesa tra gli appassionati di calcio.

La partita più attesa e più importante della giornata numero 24 di Liga sembra quella che vedrà di fronte il Real Madrid e la Real Sociedad. I baschi sono senza dubbio la squadra del momento: da quando è arrivato Matarazzo hanno iniziato una rincorsa verso l’Europa davvero impetuosa e mercoledì hanno addirittura vinto a San. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Real Madrid-Real Sociedad (sabato 14 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Mbappe parte dalla panchina

Sabato 14 febbraio alle 21:00, il Real Madrid ospiterà la Real Sociedad al Bernabeu, una sfida che promette emozioni forti.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Liga, Real Madrid-Real Sociedad: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote; Pronostico Real Madrid-Real Sociedad: analisi, quote e consigli; Liga : date, heure, chaînes et compos du match Real Madrid – Real Sociedad; quote Real Madrid Real Sociedad: il pronostico sui blancos.

Pronostici Real Madrid - Real Sociedad: padroni di casa vincono senza subire golIn questo articolo si possono trovare i pronostici Real Madrid - Real Sociedad, le quote dei bookmakers e le probabili formazioni del match. goal.com

Liga 2025-2026: Real Madrid-Real Sociedad, le probabili formazioniLe probabili formazioni di Real Madrid-Real Sociedad, ventiquattresima giornata di LIga 2025-2026. Calcio d'inizio alle ore 21.00 ... sportal.it

HAPOEL, CRISI TOTALE! VINCONO REAL MADRID E MONACO Ecco cosa è successo nel venerdì di #EuroLega. #EuroLeague facebook

#Fabregas parla di #NicoPaz in conferenza stampa “Se dovrà giocare al Real Madrid, dovrà vivere con quest’etichetta e la pressione addosso” Cosa ne pensate #Calcionews24 x.com