Lite tra giovanissimi degenera in sparatoria a Pescara | arrestato un 17enne della provincia di Chieti

Una discussione tra giovani si è conclusa con una sparatoria e un'aggressione a Pescara. La polizia ha arrestato un ragazzo di 17 anni proveniente dalla provincia di Chieti, ritenuto responsabile dell'accaduto. L'incidente ha coinvolto più persone e si è verificato nel centro della città. Le forze dell'ordine stanno indagando sulle cause dello scontro e sulle circostanze dell'episodio.

Il fatto è accaduto la sera di Pasqua nel quartiere San Donato. Indagato un altro minorenne Una lite tra giovanissimi è degenerata in un accoltellamento e in una sparatoria a Pescara: il presunto autore sarebbe un 17enne della provincia di Chieti che è stato arrestato dalla polizia.L’episodio violenza risale alla sera di Pasqua, intorno alle 19 nella zona di San Donato come ricostruisce IlPescara quando due giovani, di 18 e 14 anni, già protagonisti di discussioni nei giorni precedenti, si sono incontrati in strada e sono venuti rapidamente alle mani. Durante la colluttazione, il 14enne avrebbe estratto un coltello, colpendo più volte l’altro ragazzo al braccio. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Lite tra giovanissimi con coltello e pistola a San Donato: arrestato un 17enne e denunciato un 14enne [VIDEO]Il diverbio è nato tra un 14enne e un 18enne: il primo ha accoltellato il secondo, poi interviene un altro giovane che spara al ragazzino Dalla lite...

Lite tra giovanissimi, 17enne accoltellato a Sant’AntimoUn 17enne è stato ferito al gluteo a Sant'Antimo (Napoli), non è grave; sarebbe avvenuto durante un litigio tra giovanissimi, indaga la Polizia.

Temi più discussi: Capo Milazzo, lite tra ragazzi degenera: ferito con vetro durante aperitivo; Violenta lite nel centro storico: tensione tra giovani degenera in rissa con oggetti contundenti e bicchieri di vetro, quattro denunciati; Rissa fra dieci giovani, un ferito. Paura e caos in via San Mamolo; Lite in stazione a Oggiono degenera: donna accoltellata alla schiena.

Pescara, spari dopo una lite tra giovanissimi: 17enne arrestatoLite tra minorenni a Pescara degenera in accoltellamento e spari: 17enne arrestato, 14enne ferito. Indagini della Polizia di Stato ... abruzzonews.eu

Lite tra minorenni a Pescara: spuntano pistola ad aria compressa e coltello, ferito un 14ennePESCARA - La sera di Pasqua si è trasformata in un episodio di violenza tra giovanissimi nel quartiere San Donato, a Pescara. Protagonisti della vicenda due ragazzi di appena 14 anni, coinvolti in una ... veratv.it

CRONACA Lite tra giovanissimi con coltello e pistola a San Donato: arrestato un 17enne e denunciato un 14enne Notizia e video https://cityne.ws/aKgs1 - facebook.com facebook

Ucciso a coltellate dopo una lite in una macelleria a Forlì x.com