L’Italia è in ostaggio della follia di Trump e della crisi senza fine del governo Meloni

L’Italia si trova ad affrontare una serie di sfide politiche ed economiche che coinvolgono questioni energetiche, limiti di bilancio e una crescita economica stagnante. Nel frattempo, lo spread aumenta e alcuni membri del governo sono stati sostituiti. La crisi politica interna si intreccia con eventi internazionali, con il governo che sembra dipendere da sviluppi esterni, come l’eventuale azione di un paese straniero contro l’Iran.

La crisi energetica, i vincoli di bilancio, la crescita a zero, lo spread che sale, i ministri che cadono come foglie e una legge elettorale da approvarsi da soli: questa è la situazione in cui si trova il governo, che deve aggrapparsi alla speranza che Trump distrugga l'Iran per sopravvivere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Trump: "Il petrolio non può essere ostaggio di Teheran. Siamo vicini alla fine della guerra", i Pasdaran: "Saremo noi a decidere"Sabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'intento dichiarato di far cadere il regime e...

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Temi più discussi: L’Italia è in ostaggio di Trump e della crisi senza fine del governo Meloni; Meloni ostaggio di Trump e del patto di stabilità Ue; Iran, il politologo: L’economia mondiale è in ostaggio ma la minaccia si ritorcerà contro Teheran; Scomparso pilota Usa, preoccupazioni a Washington. Ostaggio in Iran?.

Israele fa sua la campagna del Foglio sulla cittadinanza italiana agli ostaggi di HamasL’organizzazione israeliana Bring them home now rilancia l'iniziativa promossa da questo giornale, rivolgendosi a sindaci e presidenti di regione ... ilfoglio.it

Come ha fatto l'Italia a ridursi così: il ranking in caduta libera, le qualificazioni pericolose, la disfatta di OsloGli azzurri hanno toccato il fondo, per spiegarne il motivo ci sono cause generali e motivazioni contingenti. Gattuso ha avuto solo otto partite ma per battere la Bosnia dovevano bastare ... corriere.it

(da Huffpost Italia) “Quelli che si improvvisano registi, a iniziare dagli attori che in 29 casi su 30, quando tentano il salto, si rivelano delle pippe, mi fanno tenerezza e rabbia: fanno film brutti e allontanano il pubblico” - facebook.com facebook

Caro energia, l’Italia paga le sue dipendenze x.com