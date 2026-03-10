Trump | Il petrolio non può essere ostaggio di Teheran Siamo vicini alla fine della guerra i Pasdaran | Saremo noi a decidere

Il presidente ha dichiarato che il petrolio non può essere ostaggio di Teheran e ha affermato che la guerra sta per terminare. I Pasdaran hanno risposto che saranno loro a decidere. In questo momento, si seguono tutte le notizie sul conflitto in corso, con aggiornamenti continui. Si discute anche di quanto possa costare a chi vola grazie alla guerra in Iran e se i missili iraniani possano raggiungere l’Italia.

Sabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'intento dichiarato di far cadere il regime e "impedire che Teheran abbia armi atomiche". Morto l'ayatollah Khamenei, l'Iran risponde attaccando anche i paesi del Golfo Persico. Petroliere e metaniere bloccate nello stretto di Hormuz Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. I Guardiani della Rivoluzione iraniani rispondono a Trump. "Saremo noi a decidere la fine della guerra - ha dichiarato il portavoce dei Pasdaran in un comunicato pubblicato da diversi media iraniani - l'equilibrio e il futuro status della regione sono ora nelle mani delle nostre forze armate. 🔗 Leggi su Today.it

Il vero nemico di Trump: il prezzo del petrolio. Tensioni tra Usa e IsraeleDisagio negli Stati Uniti per i raid di Tel Aviv sulle infrastrutture energetiche. L’oro nero a 100 dollari al barile. Il prezzo del petrolio alto impatta su un’economia che già non mostrava gli esiti ... msn.com

Guerra Usa Ira, diretta oggi. Trump: «Il petrolio non può essere ostaggio di Teheran»L'Australia dispiegherà in Medio Oriente un aereo da sorveglianza, missili aria-aria e personale di supporto dell'Australian Defence Force, rispondendo a una richiesta del presidente degli United Arab ... ilmattino.it

Trump: “Guerra praticamente finita. Ho sentito Putin, vuole aiutarci” x.com

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rivendicato i progressi dell’operazione militare contro l’Iran, sostenendo che gli Stati Uniti stanno “facendo grandi passi avanti verso gli obiettivi militari”. Parlando in conferenza stampa a Miami, il presidente h - facebook.com facebook