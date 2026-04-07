L' Irpinia piange la scomparsa di Marianna | aveva 36 anni

L'Irpinia si trova a dover affrontare la perdita di Marianna Rega, scomparsa all’età di 36 anni. La famiglia ha comunicato la notizia, descrivendo Marianna come una persona con un'anima pura e luminosa, capace di donare affetto a chiunque incontrasse. La notizia è stata resa nota il 7 aprile 2026 dalla località di Quindici, in provincia di Avellino.

Quindici (Avellino), 7 aprile 2026 — È morta all’età di 36 anni Marianna Rega.La notizia è stata diffusa dalla famiglia con un annuncio che ne ricorda “l’anima pura e luminosa” e la capacità di donare affetto a chiunque incontrasse. La salma, proveniente dall’ospedale di Avellino, giungerà nella parrocchia di Santa Maria delle Grazie a Quindici nella giornata di mercoledì 8 aprile alle ore 16, dove sarà celebrato il rito funebre.Al termine della funzione, è prevista la tumulazione nel cimitero comunale. AvellinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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