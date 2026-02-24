Montesilvano piange la scomparsa del veterinario Marco Martellucci aveva solo 38 anni

La morte del veterinario Marco Martellucci, avvenuta all’età di 38 anni, ha sconvolto la comunità di Montesilvano. La sua scomparsa è stata causata da un’onda di malore improvviso che lo ha colto durante una visita a domicilio. Marco Martellucci si dedicava con passione alla cura degli animali e era molto apprezzato dai proprietari della zona. La comunità si stringe intorno alla famiglia in questo momento difficile.

Lutto a Montesilvano per l'improvvisa scomparsa del medico veterinario Marco Martellucci.Il professionista che si occupava di animali aveva solo 38 anni. Lascia il papà Mario e la mamma Lorenza, il figlio Davide, la compagna Eleonora, le sorelle Valentina con Giacomo, Silvia con Alex e Chiara con Gianmarco, i nonni Ildo e Marisa, i nipoti Jacopo e Filippo. «Con troppo anticipo», si legge in una condivisione dell'Arca di Noè di Chieti, «siamo costretti a salutare per sempre il nostro amico e collega Dott. Marco Martellucci, veterinario eccezionale e amico prezioso. La Clinica rimarrà chiusa nella giornata di domani dalle 11. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Morto Commisso: il calcio piange la scomparsa del presidente della Fiorentina. Aveva 76 anniLa scomparsa di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, rappresenta una perdita significativa per il calcio italiano. Morto Pierangelo Belli: il mondo del calcio piange la scomparsa dello storico portiere del Milan. Aveva 81 anniÈ morto Pierangelo Belli, il noto portiere del Milan. Argomenti correlati Morto Antonio De Lullo, direttore creativo dell'agenzia Mirus: aveva solo 47 anni; Morto il medico veterinario Marco Martellucci: Montesilvano in lutto per la giovane perdita; Morta Denise Dalla Bona: la città di Tezze sul Brenta piange la scomparsa della 35enne.