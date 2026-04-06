L'Iran ha risposto alla proposta di tregua inviando un piano in dieci punti, in cui si richiede una soluzione permanente e si propone un protocollo sulla regione di Hormuz. La controproposta include anche la richiesta di sospendere le sanzioni internazionali. La risposta è stata trasmessa attraverso il Pakistan, senza accettare le condizioni temporanee o parziali avanzate in precedenza. La posizione iraniana si concentra sulla necessità di un accordo duraturo.

Lo ha detto il presidente Usa arrivando alla casa Bianca. Trump parlerà ancora: alle 19 ora italiana si terrà una conferenza stampa sul salvataggio del colonnello pilota del caccia abbattuto in Iran. Trump: «Domani la scadenza definitiva, non possono avere le armi nucleari. Da loro proposta di pace non sufficiente». Lo ha detto il presidente Usa arrivando alla casa Bianca. Lo ha detto il presidente Usa arrivando alla casa Bianca. «Un funzionario statunitense mi ha riferito che lunedì l'Iran ha inviato una risposta in 10 punti alla proposta per porre fine alla guerra». Lo riferisce il giornalista Barak Ravid della testata Axios, aggiungendo che «il funzionario Usa ha affermato che la risposta è "massimalista" e non è chiaro se consentirà di procedere verso una soluzione diplomatica». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - No dell'Iran alla proposta di tregua: "Serve soluzione permanente". Controproposta in 10 punti: protocollo su Hormuz e stop sanzioni

Iran-Usa, piano di pace del Pakistan su una tregua di 45 giorni e Hormuz. No di Teheran: "Stop ultimatum, da noi una controproposta"Sale a 4 morti il bilancio delle vittime di un attacco iraniano ieri su Haifa: i cadaveri di una coppia di ottantenni erano già stati ritrovati, oggi...

Leggi anche: Negoziati piano di pace, tregua 45 giorni e Hormuz aperto, ma l’Iran frena: “Stop ultimatum di Trump, da noi controproposta”

Temi più discussi: Negoziati Stati Uniti-Iran, Teheran: Il piano Usa è inaccettabile. Israele attacca l’impianto petrolchimico di South Pars; Bombardamenti su Teheran, Houthi in guerra. Ucciso Fouladvand, 3.500 marines sulla USS Tripoli; Iran rifiuta tregua di 48 ore proposta da Usa. Teheran abbatte due aerei d'attacco americani; L'Iran rifiuta una proposta Usa per una tregua di 48 ore, il Qatar non farà da mediatore per i negoziati.

No dell'Iran alla tregua di 45 giorni: Non accettiamo ultimatum. Ucciso il capo dell'intAGI - L'Iran respinge la proposta di cessate il fuoco temporaneo avanzata dagli Usa e chiede un cessate il fuoco permanente. È quanto emerge dalla risposta inviata da Teheran al Pakistan secondo l'age ... msn.com

Il prezzo del petrolio riduce le perdite (-1%) dopo no Iran a cessate il fuoco(ANSA) - ROMA, 06 APR - Il prezzo del petrolio riduce le perdite sui mercati dopo il no dell'Iran alla proposta di cessate il fuoco. Il greggio ... notizie.tiscali.it

La guerra in Iran continua a mietere vittime civili. Fars, agenzia vicina ai Pasdaran, ha scritto che “Ieri sera (domenica 5 aprile, ndr), 6 bambini sono stati martirizzati nella provincia di Teheran”. Nello stesso dispaccio si legge che, “a seguito degli attacchi ameri facebook

Baqaei, portavoce del Ministero degli Affari Esteri dell’Iran: Riguardo alle minacce che vengono rivolte contro di noi, senza alcun dubbio, il solo fatto di formulare tali minacce costituisce un crimine di guerra, un incitamento al crimine di guerra e una normalizza x.com