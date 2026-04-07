L’Iran ha condannato un presunto attacco congiunto tra Stati Uniti e Israele contro un impianto di produzione di uranio situato nell’area centrale del paese. L’Organizzazione iraniana per l’energia atomica ha definito l’azione come una violazione delle norme di tutela dei siti nucleari destinati a scopi pacifici. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità dell’attacco o su eventuali danni riportati dall’impianto.

L’Organizzazione iraniana per l’energia atomica ha condannato un presunto attacco congiunto statunitense-israeliano contro un impianto di produzione di uranio nell’Iran centrale, definendolo una violazione delle norme di protezione per i siti nucleari a fini pacifici. L’impianto, noto anche come struttura Shahid Rezayee Nejad, è una componente fondamentale del ciclo del combustibile nucleare iraniano e si trova ad Ardakan, nella provincia di Yazd. L’organizzazione ha dichiarato lunedì in un post su X che l’attacco è stato “una chiara violazione dell’immunità degli impianti nucleari pacifici” e un attacco diretto alla “catena di approvvigionamento del combustibile per i reattori” dell’Iran, nonché allo sviluppo della medicina nucleare. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - L’Iran condanna un presunto attacco statunitense-israeliano contro un impianto di produzione di uranio

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