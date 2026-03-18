Iran attacco israeliano a un checkpoint di Teheran

L’esercito israeliano ha condotto un raid su un checkpoint a Teheran. Nel frattempo, sono in corso attacchi congiunti tra Israele e gli Stati Uniti in diverse aree dell’Iran. La notizia arriva mentre si intensificano le operazioni militari nella regione. Non ci sono dettagli su eventuali conseguenze immediate o coinvolgimenti specifici di altre forze.

L’ esercito israeliano ha lanciato un raid a un checkpoint di Teheran, mentre proseguono gli attacchi congiunti con gli Stati Uniti in tutto l’ Iran. Le conseguenze del raid sono state riprese in un video, diffuso dall’Associated Press. Nelle scorse ore l’esercito israeliano ha dichiarato di aver lanciato nuovi attacchi contro la capitale iraniana. Il tenente colonnello Nadav Shoshani, portavoce dell’esercito dello Stato ebraico, ha dichiarato che Israele ha ha effettuato circa 7.600 attacchi contro l’Iran, neutralizzando l’85% delle sue difese aeree e il 70% dei lanciamissili iraniani. Secondo la Mezzaluna Rossa iraniana, oltre 1.300 persone sono state uccise in Iran. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, attacco israeliano a un checkpoint di Teheran Articoli correlati Leggi anche: Iran, violento attacco israeliano su Teheran. Ucciso l’uomo forte del regime Larijani Iran, Israele abbatte jet di Teheran: il video diffuso dall'esercito israelianoL’esercito israeliano ha diffuso giovedì 5 marzo un video che, secondo quanto affermato, mostra l’abbattimento di un jet iraniano sopra Teheran. Israele attacca l’Iran. Esplosioni a Teheran. Contenuti utili per approfondire Iran attacco israeliano a un checkpoint... Temi più discussi: Primo attacco congiunto Iran-Hezbollah contro Israele, 15 morti in Libano; Israele teme lo stop di Trump. L’Iran resiste, non è sconfitto; Attacco con un drone alla base italiana in Kuwait. Nessun ferito. Distrutto un nostro velivolo; Lo scudo anti missile di Israele sotto pressione per gli attacchi di Hezbollah e Iran. L'Iran colpisce Tel Aviv: due morti. Israele intensifica gli attacchi a BeirutLa rappresaglia iraniana per la morte di Larijani e Soleimani colpisce il centro di Israle, mentre l'esercito israeliano aumenta la pressione contro Hezbollah ... ilfoglio.it Iran, bombe a grappolo su Tel Aviv: due morti. Almeno sei vittime nei raid israeliani su BeirutAll’uccisione di Ali Larijani, segretario del Consiglio Supremo di sicurezza iraniano, Teheran ha risposto annunciato «vendetta». Nuovi raid sulla capitale libanese ... editorialedomani.it #ottoemezzo La guerra in Iran può influenzare il referendum Formigli: “Meloni perde consensi per colpa di Trump” x.com Attacco a Trump di Romano Prodi sull'Iran: "Il presidente Usa ha distrutto la Nato" Link nei commenti - facebook.com facebook