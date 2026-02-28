Mosca condanna l' attacco Usa-Israele | Contro l' Iran un' aggressione immotivata

Il ministero degli Esteri russo ha condannato gli attacchi degli Stati Uniti e di Israele all’Iran, definendoli un’«aggressione immotivata». La dichiarazione ufficiale critica le operazioni militari e sottolinea come queste azioni siano state eseguite senza giustificazione. La Russia ha espresso la propria posizione pubblicamente, evidenziando il suo dissenso rispetto alle operazioni condotte da entrambe le nazioni contro l’Iran.

Il ministero degli Esteri russo ha condannato gli attacchi degli Usa e di Israele all’Iran come «un atto di aggressione armata pianificato e immotivato contro uno Stato membro sovrano e indipendente delle Nazioni Unite, in violazione dei principi e delle norme fondamentali del diritto internazionale». L'Ucraina di Zelensky benedice l'attacco di Usa e Israele all'Iran L’Ucraina, in guerra con la Russia da 4 anni, giustifica l’attacco scatenato in queste ore dagli Usa di Donald Trump e dal governo israeliano di Benyamin Netanyahu sull'Iran, addossandone la responsabilità ai vertici di Teheran. «La ragione degli avvenimenti... 🔗 Leggi su Feedpress.me

