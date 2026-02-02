Allarme in nottata a Grotte | fuga di gas provoca panico tra i residenti intervento dei vigili del fuoco
Una fuga di gas ha svegliato di soprassalto i residenti di Grotte, nel territorio di Agrigento. La nube di vapori ha causato il panico in strada, e sul posto sono arrivati subito i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona. Le verifiche sono ancora in corso, ma nessuno sembra essersi fatto male.
Notte di tensione a Grotte, nel territorio di Agrigento, dove un’intensa allerta è scattata poco dopo mezzanotte in via Francesco Ingrao. La segnalazione è giunta dai residenti, allarmati da un odore acre e persistente che si diffondeva nell’aria. L’origine del panico è stata subito individuata: una fuga di gas, causata da una rottura improvvisa in una tubatura del sistema di distribuzione. L’allarme ha portato sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì, accompagnati dai carabinieri della locale stazione. L’intervento è stato rapido, ma non privo di rischi: l’area è stata immediatamente sgomberata, con le forze dell’ordine che hanno presidiato l’accesso per evitare ogni possibile scintilla. 🔗 Leggi su Ameve.eu
