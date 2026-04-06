Negli ultimi giorni, diverse segnalazioni hanno evidenziato un incremento di attività illegali con moto nel Sud Milano, in particolare nei quartieri di Zibido. Ragazzi e giovani praticano impennate e gite sfrenate tra le abitazioni, spesso fino a tarda sera nei fine settimana. Le autorità stanno monitorando la situazione, mentre i residenti si mostrano preoccupati per i rischi e i disturbi causati da queste scene di sregolata libertà.

Bande di ragazzini in moto imperversano a Zibido e non solo. Scorrazzano dalle prime ore del pomeriggio fino a tarda sera, soprattutto nei fine settimana. Si tratta di gruppi di giovani, verosimilmente gli stessi che si spostano di zona in zona tra Zibido San Giacomo, Rozzano e Assago. Non è escluso, tuttavia, che si tratti di più gruppi che spesso si danno appuntamento attraverso i social. Tutti a bordo di scooter, e in alcuni casi di moto di grossa cilindrata, impennano, sgasano e sfrecciano su una ruota, con il rischio di farsi male e soprattutto di provocare incidenti. Un fenomeno che si ripete ormai da mesi. I raduni avvengono, ad... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Allarme moto-teppisti nel Sud Milano: impennate e “sgasate” tra le case fino a tarda sera

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