Terni al centro dell’urologia nazionale | ecco le nuove terapie per l’ipertrofia prostatica

Terni si appresta a diventare il fulcro dell’urologia in Italia. Il 6 e 7 febbraio, l’Hotel Garden ospiterà un congresso dedicato alle nuove terapie per l’ipertrofia prostatica benigna. Un evento che riunirà medici e specialisti da tutta la penisola, puntando a mettere Terni al centro delle novità nel campo.

Terni si prepara a diventare un punto di riferimento nazionale per l'urologia. Il 6 e 7 febbraio l'Hotel Garden ospiterà un congresso scientifico di rilevanza nazionale dedicato alle nuove terapie per l'ipertrofia prostatica benigna (IPB). Il convegno dal titolo "Luts - quale trattamento per.

Al Civico di Partinico, nell’Asp di Palermo, il reparto di Urologia ha eseguito con successo 60 procedure Rezum per il trattamento dell’ipertrofia prostatica benigna.

