Inter a + 10 sul Milan | ecco quanti punti mancano allo scudetto

L’Inter ha ottenuto un +10 sul Milan a causa delle vittorie di domenica, lasciando i rossoneri a distanza di diversi punti. Con la giornata numero 26 del campionato di Serie A, i nerazzurri hanno rafforzato la loro posizione in classifica. La partita di questa settimana ha segnato un passo importante per la squadra di Inzaghi, che ora punta a consolidare il vantaggio. La lotta per lo scudetto si fa sempre più intensa.

Quanti punti mancano allo scudetto. La giornata numero 26 di questo campionato di Serie A è andata molto bene per l’Inter. I nerazzurri, reduci dalla sconfitta di Bodo in Champions e con il pensiero della rimonta di martedì, sono riusciti a restare concentrati sul campionato andando a vincere a Lecce una gara per niente facile sbloccata nei minuti finali dai cambi di Chivu. Una vittoria che ha consentito ai nerazzurri di godersi la domenica sul divano a guardare le rivali giocare. E la prima buona notizia è arrivata alle ore 15 con il Napoli che è stato sconfitto in rimonta 2-1 dall’Atalanta. Sconfitta che ha mandato i partenopei a -14 dalla vetta. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Lotta Scudetto, Capello: “Inter, 8 punti sul Milan possono sembrare rassicuranti, ma …”Fabio Capello ha commentato la corsa allo Scudetto, affermando che anche se l’Inter di Cristian Chivu guida il Milan di Massimiliano Allegri di otto punti, questa distanza non è ancora definitiva.

Inter, +10 sul Milan: vittoria al Lecce, ma scudetto ancora in salita.L’Inter ha ottenuto una vittoria importante contro il Lecce, grazie a un gol decisivo nei minuti finali.

Argomenti discussi: Calcio, risultati di serie A, L’Inter a +10 sul Milan; Inter a +10 sul Milan, un vantaggio che ha costruito contro le medio-piccole: da settembre il 100% di vittorie; Inter-Juventus 3-2: Zielinski al 90', i bianconeri in 10 si arrendono solo nel finale. Polemiche per il rosso a Kalulu; Lecce-Inter: al Via Del Mare finisce 0-2 per i nerazzurri.

Inter a +10 sul Milan, un vantaggio che ha costruito contro le medio-piccole: da settembre il 100% di vittorieRispetto al Milan, l'Inter di Chivu, da settembre, non ha perso neanche un punto contro le squadre fuori dai 'posti europei': in questo modo ha costruito la sua fuga. msn.com

. @MCriscitiello ( @tvdellosport): "Il @acmilan consegna lo scudetto all'Inter. #Allegri è uscito dalla corsa troppo presto" - #MilanParma #ACMilan #Milan #SempreMilan x.com

Il Sole 24 ORE. . Per approfondire: https://www.ilsole24ore.com/art/il-milan-cade-il-parma-e-l-inter-vola-il-titolo-AILGDmZB - facebook.com facebook