Recentemente, l’intelligenza artificiale è stata integrata nei siti di comparazione di mutui, rendendo più rapidi e automatizzati i processi di ricerca. Prima di questa novità, gli utenti dovevano dedicare molto tempo a compilare moduli complessi e ad attendere risultati spesso non del tutto personalizzati. Ora, grazie all’uso dell’intelligenza artificiale, le piattaforme riescono a offrire confronti più immediati e mirati alle esigenze di chi cerca un mutuo.

Fino a qualche anno fa, trovare il mutuo più conveniente significava passare ore sui siti di comparazione, compilare moduli lunghissimi, aspettare e sperare che i risultati corrispondessero davvero alle proprie esigenze. Oggi qualcosa sta cambiando in modo profondo, e la svolta arriva dall'intelligenza artificiale conversazionale, quella tecnologia che sempre più italiani conoscono con il nome di ChatGPT. La notizia di questi giorni, che ha fatto parlare di sé nel settore finanziario e tecnologico, è che per la prima volta in Italia è possibile confrontare le offerte di mutuo direttamente all'interno di una chat con un'intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L'intelligenza artificiale entra nei comparatori di mutui: cosa cambia per chi cerca casa

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