Dalla giornata odierna fino al 28 febbraio, i treni regionali sulla linea Bari-Taranto sono sospesi. Questa interruzione ha causato già alcuni disagi ai pendolari, con i servizi di bus sostitutivi che registrano ritardi su alcune corse. La sospensione temporanea interessa tutti i viaggi sulla tratta, influendo sulla regolarità degli spostamenti quotidiani dei pendolari tra le due città.

Da oggi al 28 febbraio sono sospesi i treni regionali sulla tratta Bari-Taranto e ci sono stati già i primi disagi con i bus sostitutivi in ritardo su alcune corse, come raccontano alcuni pendolari. “Oggi disagi per i pullman sostitutivi della tratta BariTaranto. Quello previsto alle 6.55 da Bitetto è arrivato alle 7 e 20. Siamo arrivati a Bari alle 8 e speriamo nei prossimi giorni si sistemi la situazione”, racconta una pendolare sul gruppo facebook. Per lavoratori e studenti un calvario che durerà un mese., l'interruzione è necessaria per portare a termine la seconda fase del potenziamento tecnologico e infrastrutturale della rete. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Stop ai treni sulla linea Bari-Taranto, già i primi disagi per i pendolari: «Bus in ritardo»

Parte la seconda fase dei lavori sulla linea Bari-Taranto: stop ai treni e bus sostitutiviA partire dal 26 gennaio e fino al 28 febbraio, sono programmati i lavori sulla linea ferroviaria Bari-Taranto, gestiti da Rete Ferroviaria Italiana.

Leggi anche: Treni in ritardo fino a 90 minuti. Disagi sulla linea dell'Alta Velocità

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Stop ai treni dell'Alta Velocità a Firenze, disagi per tutto il weekend: cosa sapere; Lavori sulla linea Firenze-Empoli-Pisa: stop ai treni tra Empoli e Pisa per tre giorni. Ecco quando; Treni, nuovo stop di un mese sulla linea Bari-Taranto. Corse cancellate e servizi bus, ecco tutte le modifiche; Alta Velocità, lavori sulla nuova Bari-Napoli: stop ai treni tra Caserta e Foggia. Ecco quando.

Ponte al Pino, stop ai treni a FirenzeStop ai treni per 24 ore a Firenze tra il pomeriggio di venerdì 24 e quello di sabato 25 gennaio per i lavori di demolizione e ricostruzione del cavalcavia ferroviario di Ponte al Pino, vicino alla st ... rainews.it

Lavori nel Nodo di Genova e sulla linea per Torino: stop ai treni per quattro giorni, ecco tutte le modificheCantieri aperti tra il 6 e il 10 febbraio tra Novi e Arquata e in città: Trenitalia riprogramma l'offerta dei regionali. Tutte le variazioni e gli orari ... lavocedigenova.it

Treni no stop per Milano-Cortina: servizi potenziati per i Giochi x.com

Treni, scattato il blocco della circolazione a Firenze. Stop Campo Marte-Rifredi, viaggiatori inferiori alle attese, smarrimento tra turisti #ANSA facebook